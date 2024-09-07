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Ман Сити сделает все, чтобы продлить контракт с норвежцем. Захочет ли его подписывать нападающий

Англия

Согласится Холанд на продление контракта с Ман Сити?

Ман Сити сделает все, чтобы продлить контракт с норвежцем. Захочет ли его подписывать нападающий

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" начал переговоры с Эрлингом Голландом по продлению его контракта. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, представители Манчестер Сити встретились с агентом Эрлинга Голанда для обсуждения продления его контракта. Отмечается, что действующий контракт Голанда с Манчестер Сити действует до 2027 года.

Руководство "Манчестер Сити" в новом контракте норвежца хочет предложить такие "бонусы", которые убедит Голанда не переходить в другой клуб, в частности, максимально повысить заработную плату.

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Напомним, что Голланд провел в прошлом сезоне за "Ман Сити" во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже семь голов.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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