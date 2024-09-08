Де Лигт: Тэн Хаг был не единственной причиной, почему я присоединился к Ман Юнайтед

Центральный защитник МЮ Маттейс де Лигт прокомментировал свой переход в английскую команду.

“Эрик тэн Хаг был не единственной причиной, почему я присоединился к “Манчестер Юнайтед”.

Мы говорим о "Манчестер Юнайтед", одном из крупнейших клубов в мире. Это большое давление, потому что болельщики привыкли к вещам из прошлого, и требуют такого от нас”, – сказал де Лигт.