Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Лигт: Тэн Хаг был не единственной причиной, почему я присоединился к Ман Юнайтед
Из-за былого величия клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник МЮ Маттейс де Лигт прокомментировал свой переход в английскую команду.
“Эрик тэн Хаг был не единственной причиной, почему я присоединился к “Манчестер Юнайтед”.
Мы говорим о "Манчестер Юнайтед", одном из крупнейших клубов в мире. Это большое давление, потому что болельщики привыкли к вещам из прошлого, и требуют такого от нас”, – сказал де Лигт.
Манкунианцы заплатили "Баварии" за трансфер нидерландца 45 миллионов евро. Де Лигт успел сыграть за МЮ три матча в рамках АПЛ – в общей сложности провел на поле 89 минут.
Популярное сейчас
- "Новые правила ввели": Яремчук рассказал об эпизоде перед началом матча с Албанией
- Кобин: Поворознюк глобально разочаровался в некоторых моментах, которые есть в нашем футболе
- Журналист Слонка: Болельщики Украины теперь знают, что чувствовали фаны Польши на протяжении многих лет
- Конкурент Зинченко в Арсенале получил травму
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans