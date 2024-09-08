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Де Лигт: Тэн Хаг был не единственной причиной, почему я присоединился к Ман Юнайтед

Англия

Из-за былого величия клуба

Де Лигт: Тэн Хаг был не единственной причиной, почему я присоединился к Ман Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник МЮ Маттейс де Лигт прокомментировал свой переход в английскую команду.

“Эрик тэн Хаг был не единственной причиной, почему я присоединился к “Манчестер Юнайтед”.

Мы говорим о "Манчестер Юнайтед", одном из крупнейших клубов в мире. Это большое давление, потому что болельщики привыкли к вещам из прошлого, и требуют такого от нас”, – сказал де Лигт.

Манкунианцы заплатили "Баварии" за трансфер нидерландца 45 миллионов евро. Де Лигт успел сыграть за МЮ три матча в рамках АПЛ – в общей сложности провел на поле 89 минут.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Матейс де Лигт
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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