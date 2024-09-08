ПСЖ подготовил новый контракт для Энрике. Клуб считает тренера ключевым в своем проекте

Французский "Пари Сен-Жермен" подготовил новое предложение по контракту главному тренеру команды Луису Энрике. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Его высоко ценят в клубе. Прошлым летом Энрике был полностью вовлечен в работу ПСЖ на трансферном рынке.

Испанец работает в Париже с прошлого лета. Его текущий контракт истекает в июне 2025 года. Клуб работает над продлением сделки.

В минувшем сезоне ПСЖ выиграл чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны. Команда дошла до 1/2 финала Лиги чемпионов, где уступила "Боруссии" Дортмунд.