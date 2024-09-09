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Манчестер Юнайтед хочет реконструировать Олд Траффорд
МЮ и Объединенная администрация Большого Манчестера заключили партнерское соглашение
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" и Объединенная администрация Большого Манчестера заключили партнерское соглашение для разработки амбициозного проекта реконструкции стадиона и обновления окружающего района.
"Манчестер Юнайтед" стремится создать современный спортивный комплекс. Для этого клуб создал специальную рабочую группу во главе с лордом Себастьяном Коу, задача которой - исследовать все возможные варианты реконструкции "Олд Траффорд" или даже строительства нового стадиона.
Партнерство с местными органами власти позволит обеспечить интеграцию проекта в общую городскую инфраструктуру и способствовать развитию района. Запланировано строительство около 5 000 новых жилых домов, улучшение транспортного сообщения и создание новых рабочих мест.
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