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Кейн поделился своими эмоциями накануне 100-го матча в футболке сборной Англии
Это действительно особенный момент для меня (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Англии и "Баварии" Харри Кейн поделился своими эмоциями накануне 100-го матча в футболке национальной команды.
"Это действительно особенный момент для меня. Я очень жду этого, моя семья также будет там, чтобы насладиться моментом, и я уверен, что когда я выйду на пенсию, я буду вспоминать этот матч".
Напомним, что завтра, 10 сентября, Англия сыграет против Финляндии в рамках второго тура Лиги наций.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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