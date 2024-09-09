Кейн поделился своими эмоциями накануне 100-го матча в футболке сборной Англии

Нападающий сборной Англии и "Баварии" Харри Кейн поделился своими эмоциями накануне 100-го матча в футболке национальной команды.

"Это действительно особенный момент для меня. Я очень жду этого, моя семья также будет там, чтобы насладиться моментом, и я уверен, что когда я выйду на пенсию, я буду вспоминать этот матч".