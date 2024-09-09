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Кейн поделился своими эмоциями накануне 100-го матча в футболке сборной Англии

Англия

Это действительно особенный момент для меня (с)

Кейн поделился своими эмоциями накануне 100-го матча в футболке сборной Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Англии и "Баварии" Харри Кейн поделился своими эмоциями накануне 100-го матча в футболке национальной команды.

"Это действительно особенный момент для меня. Я очень жду этого, моя семья также будет там, чтобы насладиться моментом, и я уверен, что когда я выйду на пенсию, я буду вспоминать этот матч".

Напомним, что завтра, 10 сентября, Англия сыграет против Финляндии в рамках второго тура Лиги наций.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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