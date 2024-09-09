Голкипер Ливерпуля заявил о намерении покинуть команду

Голкипер Куивин Келлехер заговорил о желании покинуть "Ливерпуль".

"За последние несколько лет я четко дал понять, что хочу быть номером один и играть неделю за неделей. Клуб принял решение купить еще одного голкипера.

Вам может показаться, что это мое решение, но иногда оно от меня не зависит".