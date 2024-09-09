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Голкипер Ливерпуля заявил о намерении покинуть команду

Англия

За последние несколько лет я четко дал понять, что хочу быть номером один (с)

Голкипер Ливерпуля заявил о намерении покинуть команду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер Куивин Келлехер заговорил о желании покинуть "Ливерпуль".

"За последние несколько лет я четко дал понять, что хочу быть номером один и играть неделю за неделей. Клуб принял решение купить еще одного голкипера.

Вам может показаться, что это мое решение, но иногда оно от меня не зависит".

Келлехер является не основным голкипером "красных". Футболист в прошлом сезоне сыграл 26 матчей, из которых пять отыграл на ноль.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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