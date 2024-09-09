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Голкипер Ливерпуля заявил о намерении покинуть команду
За последние несколько лет я четко дал понять, что хочу быть номером один (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер Куивин Келлехер заговорил о желании покинуть "Ливерпуль".
"За последние несколько лет я четко дал понять, что хочу быть номером один и играть неделю за неделей. Клуб принял решение купить еще одного голкипера.
Вам может показаться, что это мое решение, но иногда оно от меня не зависит".
Келлехер является не основным голкипером "красных". Футболист в прошлом сезоне сыграл 26 матчей, из которых пять отыграл на ноль.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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