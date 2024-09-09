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Рэтклифф нашел идеального тренера для Манчестер Юнайтед - СМИ
Но не все так просто
Jon Super/Telegraph
Слухи о возможной отставке Эрика тен Хага с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" набирают обороты.
Как сообщает издание CaughtOffside, совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф видит именно Зинедина Зидана во главе "красных дьяволов".
Но сам Зидан сейчас ставит на первое место возможность стать преемником Дидье Дешама в сборной Франции.
Напомним, после ухода из мадридского "Реала" в 2021 году Зидан так и не вернулся к тренерской деятельности.
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