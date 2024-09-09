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Рэтклифф нашел идеального тренера для Манчестер Юнайтед - СМИ

Англия

Но не все так просто

Рэтклифф нашел идеального тренера для Манчестер Юнайтед - СМИ

Jon Super/Telegraph

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Слухи о возможной отставке Эрика тен Хага с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" набирают обороты.

Как сообщает издание CaughtOffside, совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф видит именно Зинедина Зидана во главе "красных дьяволов".

Но сам Зидан сейчас ставит на первое место возможность стать преемником Дидье Дешама в сборной Франции.

Напомним, после ухода из мадридского "Реала" в 2021 году Зидан так и не вернулся к тренерской деятельности.

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