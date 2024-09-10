Зидан: Работа в МЮ? Я не владею английским в совершенстве

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что предпочитает работать в среде, где он может в полной мере взаимодействовать с командой без языковых ограничений.

"Хотел бы я возглавить "Манчестер Юнайтед"? Я понимаю английский, но не владею им в совершенстве. Знаю, что есть тренеры, которые идут в клубы, не говоря на местном языке, но я работаю по-другому", - сказал Зидан в интервью L'Equipe.

Ранее сообщалось о том, что совладелец "МЮ" сэр Джим Рэтклифф лично заинтересован в приходе Зидана в манкунианский клуб.

Напомним, Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы, завоевав за это время 11 титулов со "сливочными".