Защитник Астон Виллы стремится продлить контракт со своим клубом

Приход Яна Маатсена из "Челси" поставил под сомнение будущее Люки Диня в "Астон Вилле" из-за опасений, что он не получит много игрового времени под руководством Унаи Эмери в этом сезоне. Тем не менее француз начал все три матча Премьер-лиги в этом сезоне и уже успел отметиться одной результативной передачей.

Сообщается, что 31-летний левый защитник стремится продлить контракт со своим клубом. Сейчас его контракт рассчитан до конца июня 2026 года, однако футболист заинтересован в том, чтобы остаться в составе "львов" на более долгий период.

Добавим, что за время своего пребывания в "Астон Вилле" Люка Динь сыграл 96 поединков, где отметился 4 голами и 11 ассистами.