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Защитник Астон Виллы стремится продлить контракт со своим клубом

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Защитник Астон Виллы стремится продлить контракт со своим клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Приход Яна Маатсена из "Челси" поставил под сомнение будущее Люки Диня в "Астон Вилле" из-за опасений, что он не получит много игрового времени под руководством Унаи Эмери в этом сезоне. Тем не менее француз начал все три матча Премьер-лиги в этом сезоне и уже успел отметиться одной результативной передачей.

Сообщается, что 31-летний левый защитник стремится продлить контракт со своим клубом. Сейчас его контракт рассчитан до конца июня 2026 года, однако футболист заинтересован в том, чтобы остаться в составе "львов" на более долгий период.

Добавим, что за время своего пребывания в "Астон Вилле" Люка Динь сыграл 96 поединков, где отметился 4 голами и 11 ассистами.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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