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Владельцы Челси хотят выкупить акции друг у друга, чтобы получить полноценное владение

Англия
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Но одна из сторон вряд ли захочет уступить

Владельцы Челси хотят выкупить акции друг у друга, чтобы получить полноценное владение

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Консорциум Тодда Боэли вложил в приобретение "Челси" более 5 млрд долларов. "Синие" провели глобальные закупки, однако это не приносит трофеев.

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Clearlake Capital, где Бехдад Эгбали является соучредителем, владеет более 60% акций "пенсионеров", остаток принадлежит Боэле и партнерам. Разногласия между Эгбали и Боэли не отражаются на желании вывести "Челси" на вершину клубного футбола.

В АПЛ команда Энцо Марески идет на 11-м месте. На групповой стадии Лиги конференций "Челси" сыграет с "Гентом", "Хайденхаймом", "Астаной", "Шэмрок Роверс", "Панатинаикосом" и "Ноа".

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Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Александр Симченко
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