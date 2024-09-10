Рангник о проблемах МЮ: В медицине вы бы сказали, что это операция на открытом сердце

Сэр Джим Рэтклифф после своего прихода провел капитальные изменения в зале заседаний правления "МЮ", а иерархия решила Эрика тен Гага на месте после майской победы в Кубке Англии, несмотря на рекордно низкое восьмое место в Премьер-лиге. Находясь в Норвегии, местные журналисты не обошли вопросами Ральфа Рангника о состоянии дел "красных дьяволов". Бывший тренер манкунианцев считает, что не ошибся в своей оценке, заявив два года назад, что клуб Премьер-лиги нуждается в "операции на открытом сердце".

"Вам даже не нужны очки, чтобы увидеть и проанализировать, где находятся проблемы. Теперь вопрос в том, как их решить? Недостаточно сделать какие-то незначительные поправки, косметические вещи. В медицине вы бы сказали, что это операция на открытом сердце. Если это произойдет и все поймут, что это должно произойти, и если люди захотят работать вместе. Я считаю, что не нужно два или три года, чтобы изменить эти вещи, это может произойти в течение одного года. Безусловно [нужно сильное лидерство]. Это то, что не может сделать один человек как менеджер. Во всех сферах у вас должны быть лучшие люди, и они должны работать вместе в очень тесном, надежном сотрудничестве. Я, наверное, сделал это заявление, когда сезон почти закончился около двух лет назад. Наверное, прошло всего две-три недели с тех пор, как Эрика тен Гага спросили о том же самом. Тогда он сказал, что я был прав в своем анализе. Я не знаю, сколько игроков они подписали с тех пор, но, похоже, я был прав", - цитирует Рангника Manchester Evening News.

Отметим, Ральф Рангник возглавлял "МЮ" с 29 ноября 2021 года и проработал там до конца сезона 2021/2022.