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Нигерийский экс-вингер Челси перебрался в клуб из Чемпионшипа

Англия

Очередной клуб опытного игрока

Нигерийский экс-вингер Челси перебрался в клуб из Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Виктор Мозес стал игроком "Лутон Тауна". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Детали сделки не разглашаются. В "Лутон" 33-летний футболист перешёл на правах свободного агента.

В течение своей карьеры Мозес защищал цвета "Кристал Пэлас", "Уигана", "Челси", "Ливерпуля", "Сток Сити", "Вест Хэма", "Фенербахче", "Интера" и "Спартака".

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Виктор Мозес Лутон Таун свободный агент трансфер
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Источник:
Luton
Опубликовал: Александр Бураков
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