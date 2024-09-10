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Нигерийский экс-вингер Челси перебрался в клуб из Чемпионшипа
Очередной клуб опытного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Мозес стал игроком "Лутон Тауна". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Детали сделки не разглашаются. В "Лутон" 33-летний футболист перешёл на правах свободного агента.
В течение своей карьеры Мозес защищал цвета "Кристал Пэлас", "Уигана", "Челси", "Ливерпуля", "Сток Сити", "Вест Хэма", "Фенербахче", "Интера" и "Спартака".
Looking good, Victor ???????? pic.twitter.com/Qbo23Xwz70— Luton Town FC (@LutonTown) September 10, 2024
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Источник:Luton
Опубликовал: Александр Бураков
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