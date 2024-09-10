Спортдир Астон Виллы: Дуран может стать одним из лучших нападающих в мире

Спортивный директор "Астон Виллы" Мончи рассказал о ситуации с 20-летним нападающим клуба Джоном Дураном.

"Хотел ли Дуран покинуть клуб? Да. Это нормально, потому что он хочет играть. Было не менее 40 клубов, которые хотели подписать его.

Джон Дуран — 20-летний парень, и он знает то же, что и мы, — что у него огромный потенциал. Он может стать одним из лучших нападающих в мире... и точка. Унаи дает ему больше игровых минут. И мы с ним говорили. Он хорошо тренируется, и он счастлив.

Если есть клуб, который действительно думает, что Дуран может стать одним из лучших нападающих в мире, то этим клубом будет "Астон Вилла", а этим тренером — Унаи Эмери", - цитирует Мончи The Mirror.