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Спортдир Астон Виллы: Дуран может стать одним из лучших нападающих в мире
Большие перспективы колумбийца
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Астон Виллы" Мончи рассказал о ситуации с 20-летним нападающим клуба Джоном Дураном.
"Хотел ли Дуран покинуть клуб? Да. Это нормально, потому что он хочет играть. Было не менее 40 клубов, которые хотели подписать его.
Джон Дуран — 20-летний парень, и он знает то же, что и мы, — что у него огромный потенциал. Он может стать одним из лучших нападающих в мире... и точка. Унаи дает ему больше игровых минут. И мы с ним говорили. Он хорошо тренируется, и он счастлив.
Если есть клуб, который действительно думает, что Дуран может стать одним из лучших нападающих в мире, то этим клубом будет "Астон Вилла", а этим тренером — Унаи Эмери", - цитирует Мончи The Mirror.
Дуран перешёл в "Астон Виллу" в 2023 году, и с того времени отличился 10 голами в 52 матчах в футболке "львов".
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