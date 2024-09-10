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Челси интересуются защитником Кристал Пэлас
Марк Гехи может сменить клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на бурную летнюю трансферную кампанию, "Челси" продолжает активно работать над усилением своего состава.
По данным TBR Football, лондонский клуб проявил интерес к защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи.
22-летний англичанин, который имеет контракт с "орлами" до 2026 года, отказался продлевать сотрудничество. Но "синие" считают, что именно лето 2025 года будет оптимальным временем для приобретения Гехи.
Добавим, что в прошлом сезоне Марк провел 29 поединков и отметился результативной передачей.
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