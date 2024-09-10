Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси активно работает над реализацией проекта по строительству нового стадион
Прощай Стэмфорд Бридж
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" активно работает над реализацией амбициозного проекта по строительству нового стадиона.
По данным The Guardian, клуб уже вступил в переговоры с Transport for London (TfL) относительно выделения земельного участка в районе Эрлс-Корт.
Основной причиной желания "Челси" сменить домашнюю арену является неудовлетворенность нынешней вместимостью "Стэмфорд Бридж". Новые владельцы клуба стремятся увеличить количество зрителей и создать более современный стадион.
Однако, не исключено, что строительство нового стадиона может столкнуться с определенными трудностями. В таком случае "Челси" будет рассматривать альтернативный вариант - реконструкцию "Стэмфорд Бридж".
Популярное сейчас
- Украинский голкипер Шелихов переплыл Тису, чтобы подписать контракт с клубом из Беларуси, - СМИ
- КДК УАФ вынес решение по скандальному матчу Карпаты - Кривбасс
- "Душа компании". Сидорчук рассказал, кого не хватает сборной Украины
- Украина в Лиге наций, Заря – Динамо, дерби Лондона и Каталонии. Расписание футбола на 9 – 15 сентября
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом