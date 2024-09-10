Челси активно работает над реализацией проекта по строительству нового стадиона

"Челси" активно работает над реализацией амбициозного проекта по строительству нового стадиона.

По данным The Guardian, клуб уже вступил в переговоры с Transport for London (TfL) относительно выделения земельного участка в районе Эрлс-Корт.

Основной причиной желания "Челси" сменить домашнюю арену является неудовлетворенность нынешней вместимостью "Стэмфорд Бридж". Новые владельцы клуба стремятся увеличить количество зрителей и создать более современный стадион.

Однако, не исключено, что строительство нового стадиона может столкнуться с определенными трудностями. В таком случае "Челси" будет рассматривать альтернативный вариант - реконструкцию "Стэмфорд Бридж".