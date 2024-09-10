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Манчестер Юнайтед хочет подписать Рабьо как свободного агента
Но у клуба есть финансовые трудности
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" хочет подписать центрального полузащитника Адриана Рабьо в качестве свободного агента. Об этом сообщает UnitedMuppetiers.
По информации источника, из-за финансовых трудностей "красные дьяволы" могут предложить Рабьо лишь краткосрочное соглашение до конца сезона с опцией продления.
В прошлом сезоне Рабьо выступал за "Ювентус", где провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами.
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