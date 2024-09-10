Манчестер Юнайтед хочет подписать Рабьо как свободного агента

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать центрального полузащитника Адриана Рабьо в качестве свободного агента. Об этом сообщает UnitedMuppetiers.

По информации источника, из-за финансовых трудностей "красные дьяволы" могут предложить Рабьо лишь краткосрочное соглашение до конца сезона с опцией продления.

В прошлом сезоне Рабьо выступал за "Ювентус", где провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами.