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Манчестер Юнайтед хочет подписать Рабьо как свободного агента

Англия
Обновлено

Но у клуба есть финансовые трудности

Манчестер Юнайтед хочет подписать Рабьо как свободного агента

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать центрального полузащитника Адриана Рабьо в качестве свободного агента. Об этом сообщает UnitedMuppetiers.

По информации источника, из-за финансовых трудностей "красные дьяволы" могут предложить Рабьо лишь краткосрочное соглашение до конца сезона с опцией продления.

В прошлом сезоне Рабьо выступал за "Ювентус", где провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами.

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Манчестер Юнайтед Адриен Рабьо
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