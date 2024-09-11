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Адриен Рабьо должен уменьшить свои требования, чтобы закрыть переход в Ньюкасл

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Адриен Рабьо должен уменьшить свои требования, чтобы закрыть переход в Ньюкасл

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Недавно в состав "Ньюкасла" после длительной дисквалификации вернулся Сандро Тонали в центр полузащиты. Кроме того, "сороки" в центре поля также имеют Бруно Гимараеса и Шон Лонгстаффа, однако клуб хочет подписать еще одного игрока на этой позиции.

Сообщается, что "Ньюкасл" и "МЮ" в дальнейшем ведут переговоры с Адриеном Рабйо, который с июля находится свободным агентом. Однако его требования по зарплате и контракту пока слишком дороги для обоих клубов Премьер-лиги. Руководители "сорок" будут требовать от француза снизить его запросы, чтобы санкционировать сделку.

Добавим, что в прошлом сезоне Адриен Рабьо в составе "Ювентуса" провел 35 матчей, где отметился 5 голами и 3 ассистами.

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Ньюкасл Адриен Рабьо
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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