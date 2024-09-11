Ливерпуль как минимум на месяц потерял из-за травмы молодого хавбека

"Ливерпуль" не сможет рассчитывать на полузащитника Харви Эллиотта в ближайшем будущем. Об этом сообщает The Telegraph.

Эллиотт сообщил о дискомфорте во время тренировки с молодежной сборной Англии до 21 года на прошлой неделе и прошел дополнительное обследование после своего раннего возвращения в Мерсисайд. Как итог - хавбеку был диагостирован перелом стопы.

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Теперь Харви предстоит период восстановления на фоне напряженного графика своей команды. Ожидается, что 21-летний футболист вернётся в строй во второй половине октября.

Следующий матч "Ливерпуль" проведёт 14 сентября против "Ноттингема Форест" в АПЛ.