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Воспитанник Арсенала получил 14 лет тюрьмы за жестокое обращение с ребёнком

Англия

Ужасный инцидент

Воспитанник Арсенала получил 14 лет тюрьмы за жестокое обращение с ребёнком

Essex Police

Новина українською

Бывший футболист Кирнан Хьюз-Мейсон приговорен к 14 годам тюрьмы.

Как сообщает BBC, в январе 2020 года Хьюз-Мэйсон нанес тяжелую черепно-мозговую травму 2-летней дочери своей бывшей девушки, которая сопоставима с "аварией на большей скорости". Впоследствии он был признан виновным в жестоком обращении с детьми и умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

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Врачи выявили 17 травм на ногах, спине, лице и груди девочки. Она пробыла в коме две недели.

Сам Кирнан пытался заявить парамедикам, что девочка получила травму, упав на кукольный домик.

Некоторое время Хьюз-Мэйсон выступал за молодежные команды "Арсенала" и "Тоттенхэма", прежде чем дважды появился в составе первой команды "Миллуолла" в 2009 и 2010 годах. До вынесения приговора он был тренером клуба "Энфилд Боро".

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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