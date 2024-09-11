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Эдегор может не помочь Арсеналу в матчах против Тоттенхэма, Ман Сити и ПСЖ

Англия

И это в лучшем случае

Эдегор может не помочь Арсеналу в матчах против Тоттенхэма, Ман Сити и ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор может пропустить несколько недель после травмы правого голеностопа, полученной в понедельник во время матча Норвегии с Австрией (2:1) в Лиге наций. Об этом сообщил врач норвежской команды Олу Санд.

"Восстановление после таких травм часто требуют по меньшей мере трех недель. Остальное может быть просто бонусом. А потом может потребоваться больше времени.

После МРТ-обследования в Лондоне мы пришли к выводу, что перелома голеностопа, скорее всего, нет. В случае перелома речь идет о потере трудоспособности на срок более шести недель", - сказал Санд.

До конца сентября "Арсеналу" предстоит сыграть с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" в АПЛ, а 1 октября - против "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов.

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
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