Роналду: тен Хагу нужно послушать ван Нистелроя. Нельзя перестроить клуб без знаний

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду дал свою оценку текущей ситуации в "Манчестер Юнайтед".

"МЮ", как мне кажется, нужно все перестроить.

Будучи тренером "Манчестер Юнайтед", вы не можете сказать, что не собираетесь бороться за победу в АПЛ или Лиге чемпионов.

Если тен Хаг послушает Руда (ван Нистелроя - прим.) - возможно, он сможет помочь, потому что знает клуб, а клуб должен прислушаться к парням, которые там были.

К Фердинанду, к Рою Кину, Полу Скоулзу, Гари Невиллу, сэру Алексу Фергюсону. Нельзя перестроить клуб без знаний", - приводит слова португальца Daily Mail.