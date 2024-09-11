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Роналду: тен Хагу нужно послушать ван Нистелроя. Нельзя перестроить клуб без знаний

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Совет от Криштиану

Роналду: тен Хагу нужно послушать ван Нистелроя. Нельзя перестроить клуб без знаний

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду дал свою оценку текущей ситуации в "Манчестер Юнайтед".

"МЮ", как мне кажется, нужно все перестроить.

Будучи тренером "Манчестер Юнайтед", вы не можете сказать, что не собираетесь бороться за победу в АПЛ или Лиге чемпионов.

Если тен Хаг послушает Руда (ван Нистелроя - прим.) - возможно, он сможет помочь, потому что знает клуб, а клуб должен прислушаться к парням, которые там были.

К Фердинанду, к Рою Кину, Полу Скоулзу, Гари Невиллу, сэру Алексу Фергюсону. Нельзя перестроить клуб без знаний", - приводит слова португальца Daily Mail.

Напомним, Роналду выступал за "МЮ" в периоды с 2003 по 2009 и с 2021 по 2022 годы. Главной причиной ухода Криштиану из манкунианской команды после возвращения стал личный конфликт с нынешним наставником "красных дьяволов" Эриком тен Хагом.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Руд ван Нистелрой
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