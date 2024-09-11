Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед понес убытки в размере 113,2 млн фунтов стерлингов за год
МЮ снова зафиксировал убытки
Getty Images/Global Images Ukraine
По данным последней финансовой отчетности, "Манчестер Юнайтед" потерпел убытки в размере 113,2 млн фунтов стерлингов за год.
Это уже третий год подряд, когда клуб демонстрирует отрицательные финансовые результаты, а общие убытки за последние пять лет превысили 370 млн фунтов стерлингов.
Но несмотря на негативные результаты, "Манчестер Юнайтед", вероятно, не нарушит правила Премьер-лиги по прибыли и устойчивому развитию. Это связано с тем, что не все расходы клуба учитываются при расчете убытков.
Правила Премьер-лиги ограничивают убытки клубов суммой £105 млн в течение трех лет. "Эвертон" и "Ноттингем Форест" уже были оштрафованы за это.
Популярное сейчас
- Ванат: Мне кажется, что не могут на таком уровне быть такие пенальти
- Тренер Чехии Гашек: Нам пришлось надеть рабочие комбинезоны, вгрызться в землю и бороться
- Украина проиграла Чехии, молодежка пробилась на Евро, проблемы Довбика продолжаются. Главные новости за 10 сентября
- Голкипер Ливерпуля заявил о намерении покинуть команду
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре