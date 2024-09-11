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Манчестер Юнайтед понес убытки в размере 113,2 млн фунтов стерлингов за год

Англия

МЮ снова зафиксировал убытки

Манчестер Юнайтед понес убытки в размере 113,2 млн фунтов стерлингов за год

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По данным последней финансовой отчетности, "Манчестер Юнайтед" потерпел убытки в размере 113,2 млн фунтов стерлингов за год.

Это уже третий год подряд, когда клуб демонстрирует отрицательные финансовые результаты, а общие убытки за последние пять лет превысили 370 млн фунтов стерлингов.

Но несмотря на негативные результаты, "Манчестер Юнайтед", вероятно, не нарушит правила Премьер-лиги по прибыли и устойчивому развитию. Это связано с тем, что не все расходы клуба учитываются при расчете убытков.

Правила Премьер-лиги ограничивают убытки клубов суммой £105 млн в течение трех лет. "Эвертон" и "Ноттингем Форест" уже были оштрафованы за это.

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Манчестер Юнайтед
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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