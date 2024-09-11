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Ли Карсли - о Кейне: Нам очень повезло, что он есть

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

Ли Карсли - о Кейне: Нам очень повезло, что он есть

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый временный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о нападающем национальной команды Харри Кейне.

"Нам очень повезло, что он есть. Кейн точно показал себя в сборной так, как я видел, как он выступал за "Баварию" в этом сезоне. Харри выглядит очень мотивированным".

Напомним, что следующий матч сборная Англии сыграет 10 октября против Греции.

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Англия Харри Кейн
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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