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Ли Карсли - о Кейне: Нам очень повезло, что он есть
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый временный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о нападающем национальной команды Харри Кейне.
"Нам очень повезло, что он есть. Кейн точно показал себя в сборной так, как я видел, как он выступал за "Баварию" в этом сезоне. Харри выглядит очень мотивированным".
Напомним, что следующий матч сборная Англии сыграет 10 октября против Греции.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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