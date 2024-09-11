Арсеналу запретили выступать в красной форме в матче с Тоттенхэмом

"Арсеналу" запретили выступать в традиционной красной форме в матче против "Тоттенхэма", который состоится в эти выходные.

Причина такого решения в том, что, по версии Премьер-лиги и PGMOL, форма "канониров" имеет много белого цвета. И поэтому "Арсенал" будет выступать в черном комплекте.

Клуб пытался найти компромиссное решение и предложил выйти на поле в красных шортах и гетрах, но это предложение было отклонено.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" состоится 15 сентября в 16:00 по киевскому времени.