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"Снова к работе дома". Мбаппе вернулся к тренировкам с Реалом
Мбаппе вернулся к своей команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Международный перерыв завершился, и футболисты снова сосредотачиваются на клубных турнирах.
Нападающий Килиан Мбаппе уже успел вернуться в мадридский "Реал" и присоединиться к тренировочному процессу.
Лидер сборной Франции поделился своими впечатлениями от возвращения на своей странице в Instagram, написав: "Мы вернулись к работе дома. Hala Madrid!".
Напомним, что "Реал" 11 сентября сыграет против "Монако". Начало матча в 21:00 по киевскому времени.
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