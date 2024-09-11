  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Снова к работе дома". Мбаппе вернулся к тренировкам с Реалом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Снова к работе дома". Мбаппе вернулся к тренировкам с Реалом

Англия

Мбаппе вернулся к своей команде

"Снова к работе дома". Мбаппе вернулся к тренировкам с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный перерыв завершился, и футболисты снова сосредотачиваются на клубных турнирах.

Нападающий Килиан Мбаппе уже успел вернуться в мадридский "Реал" и присоединиться к тренировочному процессу.

Лидер сборной Франции поделился своими впечатлениями от возвращения на своей странице в Instagram, написав: "Мы вернулись к работе дома. Hala Madrid!".

"Снова к работе дома". Мбаппе вернулся к тренировкам с Реалом - изображение 1

Напомним, что "Реал" 11 сентября сыграет против "Монако". Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Арсеналу запретили выступать в красной форме в матче с Тоттенхэмом
yellow-arrow
Ли Карсли - о Кейне: Нам очень повезло, что он есть
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед понес убытки в размере 113,2 млн фунтов стерлингов за год
Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости