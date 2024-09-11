"Снова к работе дома". Мбаппе вернулся к тренировкам с Реалом

Международный перерыв завершился, и футболисты снова сосредотачиваются на клубных турнирах.

Нападающий Килиан Мбаппе уже успел вернуться в мадридский "Реал" и присоединиться к тренировочному процессу.

Лидер сборной Франции поделился своими впечатлениями от возвращения на своей странице в Instagram, написав: "Мы вернулись к работе дома. Hala Madrid!".

Напомним, что "Реал" 11 сентября сыграет против "Монако". Начало матча в 21:00 по киевскому времени.