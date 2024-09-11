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Звезду Челси оштрафовали из-за нарушения ПДД

Англия
Обновлено

Энцо Фернандес снова попал в неприятную ситуацию

Звезду Челси оштрафовали из-за нарушения ПДД

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес нарушил правила дорожного движения.

Как сообщает Sky Sports, аргентинский футболист был лишен водительских прав и оштрафован на сумму 3 020 фунтов стерлингов из-за превышения скорости и проезда на красный свет.

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Хотя пока нет прямых доказательств того, что именно Фернандес был за рулем, но британские законы предусматривают ответственность владельца транспортного средства в подобных ситуациях.

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Источник:
my london
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 20:34
"Зірку Челсі оштрафували через поширення ПДД" -- я вже подумав, що чувак продавав примірники ПДР
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 20:34
"Зірку Челсі оштрафували через поширення ПДД" -- я вже подумав, що чувак продавав примірники ПДР
Ответить
0
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