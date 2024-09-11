Звезду Челси оштрафовали из-за нарушения ПДД

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес нарушил правила дорожного движения.

Как сообщает Sky Sports, аргентинский футболист был лишен водительских прав и оштрафован на сумму 3 020 фунтов стерлингов из-за превышения скорости и проезда на красный свет.

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Хотя пока нет прямых доказательств того, что именно Фернандес был за рулем, но британские законы предусматривают ответственность владельца транспортного средства в подобных ситуациях.