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Роналду - о Манчестер Юнайтед: Это все еще один из лучших клубов в мире

Англия

Криштиану высказался о своем бывшем клубе

Роналду - о Манчестер Юнайтед: Это все еще один из лучших клубов в мире

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился своими мыслями относительно ситуации в его бывшем клубе "Манчестер Юнайтед".

"Ман Юнайтед" нужно время, чтобы перестроиться, потому что это все еще один из лучших клубов в мире, но им нужно меняться. Они это понимают. Это единственный путь.

Владельцы клуба инвестируют в тренировочную базу. Я счастлив, потому что все меняется. Я не доволен тем, как это все происходит, но так же мы не можем контролировать некоторые моменты нашей жизни".

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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