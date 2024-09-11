Роналду - о Манчестер Юнайтед: Это все еще один из лучших клубов в мире

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился своими мыслями относительно ситуации в его бывшем клубе "Манчестер Юнайтед".

"Ман Юнайтед" нужно время, чтобы перестроиться, потому что это все еще один из лучших клубов в мире, но им нужно меняться. Они это понимают. Это единственный путь.

Владельцы клуба инвестируют в тренировочную базу. Я счастлив, потому что все меняется. Я не доволен тем, как это все происходит, но так же мы не можем контролировать некоторые моменты нашей жизни".