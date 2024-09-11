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Роналду - о Манчестер Юнайтед: Это все еще один из лучших клубов в мире
Криштиану высказался о своем бывшем клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился своими мыслями относительно ситуации в его бывшем клубе "Манчестер Юнайтед".
"Ман Юнайтед" нужно время, чтобы перестроиться, потому что это все еще один из лучших клубов в мире, но им нужно меняться. Они это понимают. Это единственный путь.
Владельцы клуба инвестируют в тренировочную базу. Я счастлив, потому что все меняется. Я не доволен тем, как это все происходит, но так же мы не можем контролировать некоторые моменты нашей жизни".
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