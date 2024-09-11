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В Челсе внутренний конфликт: борьба за власть между инвесторами

Англия

Двое инвесторов изъявили желание выкупить долю друг друга

В Челсе внутренний конфликт: борьба за власть между инвесторами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В структуре "Челси" разгорелась борьба за власть. Двое инвесторов, Тодд Боэли и Бегдад Эхбали, изъявили желание выкупить долю друг друга, из-за чего произошел раскол в руководстве клуба.

Тодд Боэли является лишь миноритарным акционером, он владеет лишь 12,8% акций. Но бизнесмен стремится увеличить свою долю и хочет решить этот вопрос в течение ближайших двух месяцев.

С другой стороны, Бегдад Эхбали, соучредитель инвестиционной компании Clearlake, которая владеет пакетом акций "Челси" (61,5%), категорически отказывается продавать свою долю. Вместе со своим партнером Хосе Э Фелисиано он стремится укрепить свои позиции в клубе.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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