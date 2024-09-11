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В Челсе внутренний конфликт: борьба за власть между инвесторами
Двое инвесторов изъявили желание выкупить долю друг друга
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В структуре "Челси" разгорелась борьба за власть. Двое инвесторов, Тодд Боэли и Бегдад Эхбали, изъявили желание выкупить долю друг друга, из-за чего произошел раскол в руководстве клуба.
Тодд Боэли является лишь миноритарным акционером, он владеет лишь 12,8% акций. Но бизнесмен стремится увеличить свою долю и хочет решить этот вопрос в течение ближайших двух месяцев.
С другой стороны, Бегдад Эхбали, соучредитель инвестиционной компании Clearlake, которая владеет пакетом акций "Челси" (61,5%), категорически отказывается продавать свою долю. Вместе со своим партнером Хосе Э Фелисиано он стремится укрепить свои позиции в клубе.
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