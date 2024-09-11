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Сделка Челси с греческим АЕК по трансферу нападающего под угрозой срыва
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне закрытия трансферного окна в Греции, переход нападающего Давида Датро Фофани из "Челси" в "АЕК Афины" оказался под угрозой срыва из-за ряда нерешенных вопросов.
По информации Фабрицио Романо, несмотря на активные переговоры, клубы до сих пор не пришли к согласию по некоторым пунктам контракта. Время неумолимо идет, а греческий трансферный рынок закрывается уже сегодня вечером (11 сентября).
В прошлом сезоне Фофана провел 32 матча, в которых отметился 6 голами и 2 ассистами.
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