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Сделка Челси с греческим АЕК по трансферу нападающего под угрозой срыва

Англия

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Сделка Челси с греческим АЕК по трансферу нападающего под угрозой срыва

Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне закрытия трансферного окна в Греции, переход нападающего Давида Датро Фофани из "Челси" в "АЕК Афины" оказался под угрозой срыва из-за ряда нерешенных вопросов.

По информации Фабрицио Романо, несмотря на активные переговоры, клубы до сих пор не пришли к согласию по некоторым пунктам контракта. Время неумолимо идет, а греческий трансферный рынок закрывается уже сегодня вечером (11 сентября).

В прошлом сезоне Фофана провел 32 матча, в которых отметился 6 голами и 2 ассистами.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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