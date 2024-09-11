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Саутгейт: У меня много возможностей, я открыт ко всему, что будет дальше
Гарет рассказал о планах на будущее
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который возглавлял команду на протяжении восьми лет, рассказал о планах на будущее.
"Я не собираюсь никуда спешить. У меня много возможностей, я открыт ко всему, что будет дальше. Это может быть как в футболе, так и вне его. Я просто собираюсь взять паузу, подзарядиться, а потом двигаться дальше.
Я думаю, что сейчас люди понимают, что мне нужно восстановить свою энергию. У меня было невероятное восьмилетнее путешествие с командой, для меня было привилегией быть тренером моей страны. Я работал с блестящими игроками и замечательным персоналом", - сказал специалист.
После отставки Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии, Футбольная ассоциация назначила Ли Карсли временным наставником "Трех львов".
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