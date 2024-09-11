Саутгейт: У меня много возможностей, я открыт ко всему, что будет дальше

Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который возглавлял команду на протяжении восьми лет, рассказал о планах на будущее.

"Я не собираюсь никуда спешить. У меня много возможностей, я открыт ко всему, что будет дальше. Это может быть как в футболе, так и вне его. Я просто собираюсь взять паузу, подзарядиться, а потом двигаться дальше.

Я думаю, что сейчас люди понимают, что мне нужно восстановить свою энергию. У меня было невероятное восьмилетнее путешествие с командой, для меня было привилегией быть тренером моей страны. Я работал с блестящими игроками и замечательным персоналом", - сказал специалист.

После отставки Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии, Футбольная ассоциация назначила Ли Карсли временным наставником "Трех львов".