Генеральный директор Манчестер Юнайтед: Мы работаем над повышением финансовой стабильности

Новый генеральный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада рассказал о финансовой ситуации клуба.

"Клуб все еще придерживается правил прибыли и стабильности АПЛ, так и правил финансового фейер-плей.

Мы работаем над повышением финансовой стабильности и вносим изменения в операции, чтобы сделать их более эффективными. Мы направляем наши ресурсы на повышение эффективности на поле".