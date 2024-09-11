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Генеральный директор Манчестер Юнайтед: Мы работаем над повышением финансовой стабильности
Омар рассказал о финансовой ситуации МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый генеральный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада рассказал о финансовой ситуации клуба.
"Клуб все еще придерживается правил прибыли и стабильности АПЛ, так и правил финансового фейер-плей.
Мы работаем над повышением финансовой стабильности и вносим изменения в операции, чтобы сделать их более эффективными. Мы направляем наши ресурсы на повышение эффективности на поле".
Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 14 сентября. Команда сыграет против "Саутгемптона".
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