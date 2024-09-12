Гражданская война в Челси: как Тодд Боэли стал новым Рокки Бальбоа и почему Егбали пытается его уничтожить?

В легендарной четвертой части фильма "Рокки" герой Сильвестра Сталлоне противостоял большому и могучему "Сибирскому экспрессу" Ивану Драго. Как помните, их бой проходил в Советском Союзе и накануне вся местная публика отчаянно поддерживала своего бойца, но ближе к 15-му раунду болельщики неожиданно начали кричать слова поддержки в адрес Рокки, который показал невероятную волю к победе, чем поразил буквально всех. Один из совладельцев "Челси" Тодд Боэли прошел похожий путь и в глазах болельщиков клуба буквально за один вечер превратился из антагониста в "кандидата от народа". Как так случилось, что главное лицо нового директората "Челси" еще месяц назад получало беспощадную критику, а теперь выглядит едва ли не надеждой на лучшее будущее? Ответ прост — Clearlake Capital.

Когда в мае 2022 года у футбольного клуба "Челси" появились новые владельцы, на страницах всех изданий мы видели словосочетание "Консорциум Тодда Боэли и ClearlakeCapital". Могло сложиться впечатление, что именно американский бизнесмен, который также владеет бейсбольным клубом "Лос-Анджелес Доджерс", является главным управленцем, принимающим ключевые решения и решающим направление дальнейшего развития лондонского клуба. Да и именно его лицо использовалось всеми средствами массовой информации при описании нового руководства, ну какие могли оставаться сомнения? Но если детально посмотреть то, как в "Челси" делится право собственности, то можно сразу задаться вопросом: "А почему вообще все говорят о Боэли, если он владеет всего 12,8% акций клуба?"

Да, всего 12,8%, в то время, как представители Clearlake Capital, которым владеют Бехдад Эгбали и Хосе Фелисиано, держат контрольный пакет — 61,6%. Перед приобретением лондонского клуба совладельцы устно договорились, что будут принимать взаимные решения, прислушиваясь друг к другу. Просто устно договорились. Звучит как надежный план, не так ли? Учитывая этот факт, борьба за власть и итоговое отстранение Боэли от принятия ключевых решений — было лишь вопросом времени. И это время настало.

За чуть больше, чем 2 года работы в таком режиме, Боэли и Эгбали (именно Бехдад является главным лицом Clearlake Capital, поэтому в дальнейшем мы будем называть его имя, имея в виду эту компанию) полностью испортили свои деловые отношения и если верить британским инсайдерам, то они практически не разговаривают и специально избегают любых контактов. Что стало причиной для такого резкого разрыва в верхушке? Идейная и культурная разница обоих представителей, они просто кардинально разные и странно, что они этого не понимали с самого начала.

Если верить словам Сэма Уоллеса из The Telegraph, Тодд Боэли — это бизнесмен, который предпочитает подбирать профессиональный персонал и полностью перекладывать ответственность за дела на их плечи. Он вообще за то, чтобы оставить "Челси" в покое, не вмешиваясь в каждый отдельный элемент работы структуры клуба на ежедневной основе. Как ни странно, но Бехдад Эгбали полностью противоположного мнения. Он участвует во всех процессах, вмешивается в работу директоров, поддерживает постоянный контакт с тренером и тому подобное. Тодд считает, что подобный стиль лишь мешает развитию их, пока что общего, проекта.

Также владельцы не смогли прийти к общему согласию по поводу того, что делать с новым стадионом. Так, они пришли к согласию, что нужно иметь большую вместимость домашней арены, ведь "Стэмфорд Бридж" вмещает всего 41 тысячу зрителей, по меркам английских грандов это очень мало: тот же "Эмирейтс" лондонского "Арсенала" имеет 60 тысяч, а "Олд Траффорд" в Манчестере — 74 тысячи. Но Боэли настаивает на том, что лучше запланировать реконструкцию "Стэмфорд Бридж", временно переехав на другую арену, а Бехдад уверен, что куда целесообразнее купить новую землю и построить там новый стадион с нуля, в итоге покинув "Стэмфорд".

Ну и третьей причиной для разрыва, что скорее стало последней каплей — решение об увольнении Маурисио Почеттино. Тодд Боэли хотел стабильности и хотел оставить аргентинского специалиста у руля "Челси". Он не выступает против Энцо Марески, но был убежден в том, что второй сезон Почеттино должен быть успешным и специалист заслужил этот шанс. Важно сказать, что подобное мнение было не только у Боэли, его поддерживало и большое количество игроков первой команды. Однако Эгбали не хотел ничего слышать и после консультации со спортивными директорами (Стюартом и Уинстенли), он принял решение об отстранении от работы с "Челси" нынешнего наставника сборной США. Именно в тот момент у Боэли лопнуло терпение, ведь решение по тренеру — очень важное, но к его мнению никто не прислушивался.

Почему мнение Тодда не учли? А зачем это делать, если Clearlake Capital под руководством Эгбали имеет основную долю и вообще может не консультироваться с другими совладельцами? Свою власть Тодд Боэли имел только в первое летнее трансферное окно, когда к "Челси" присоединились Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Странные трансферы, правда? Не прослеживается тактики подписания молодых исполнителей. А все из-за того, что отвечал за них Боэли, а подписывал он футболистов именно для главного тренера. Томас Тухель, комментируя подписание Рахима Стерлинга, заявил: "Как только я сказал Тодду, что мне нужен Рахим, он взялся за этот трансфер и привел его мне, я очень рад".

Кроме того, переход Обамеянга также четко выглядит как тренерское подписание, поскольку Томас имел успешный опыт работы с габонцем в дортмундской "Боруссии". То есть у Боэли было все просто: он доверял главному тренеру, подписывал игроков для него и был уверен, что это является правильной тактикой.

Вот только Тухель был уволен уже в начале сентября, а начиная с зимнего трансферного окна начались первые проявления новой трансферной стратегии "Челси": подписываем молодых талантов со всего мира (Энцо, Мудрик, Мадуэке, Гюсто и так далее).

С того момента за управление "Челси" взялся Бехдад Эгбали и результаты его работы пока, мягко говоря, не впечатляют. Вот только долгое время болельщики "Челси" думали, что эти решения принимает именно Боэли, поэтому вся критика за неудачные трансферы и общую политику получал Тодд, которого на самом деле в клубе уже никто и не слушал.

Многим фанатам лондонцев открылись глаза на то, что происходило в "Челси" после прихода новых владельцев. С другой стороны: неужели трансферы Боэли получились удачными? Нет, они были так же провальными, но они делались для тренера, в этих действиях прослеживалась последовательность. А постоянные смены наставников по инициативе Эгбали и Фелисиано — это не о последовательности, это о поспешных решениях, которые стоят клубу слишком дорого.

Трудно четко разобраться, какие решения принимались теми или иными людьми, впрочем Эгбали точно может записать себе в плюс то, как он снизил зарплатную ведомость "Челси" на 100 миллионов фунтов в год.

Если и выбирать между этими двумя сторонами конфликта, то обычному болельщику будет ближе Тодд Боэли, но стоит отметить, что это просто выбор между двух зол, поскольку никто из них не может похвастаться успешным опытом в европейском футболе, они все новички в этом бизнесе. Просто каждый фанат для себя выбирает, какой вариант он считает менее плохим, не более того.

Хотя поддержка какой-то стороны от болельщиков в этом вопросе ничего не решает. Прямо сейчас Clearlake Capital хочет приобрести долю Тодда Боэли в "Челси" и полностью избавиться от него. Зато сам Боэли хочет сделать точно такой же ход: выкупить контрольный пакет акций у Clearlake Capital и стать главным в клубе. Если верить британским инсайдерам, то все скорее завершится тем, что американский бизнесмен выйдет из этого бизнеса и продаст свою долю компании Бехдада, поскольку Эгбали и Хосе Фелисиано не готовы покидать данный проект и ни за что не пойдут на подобную сделку.

Вот так Тодд "Рокки" Боэли провел несанкционированный бой с Бехдадом "Драго" Эгбали. Болельщики "Челси" активно освистывали владельца "Лос-Анджелес Доджерс" в течение последних 2 лет, но несколько инсайдов заставили их стоя аплодировать такому "народному" и "душевному" Боэли. Разница между этой ситуацией и фильмом "Рокки 4" в том, что в кинокартине Бальбоа победил своего оппонента, а в реальной жизни, почти наверняка, Иван Драго нанесет смертельный удар.