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Форвард Вест Хэма из-за травмы пропустит поединок против Фулхэма
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Никлас Фюллькруг получил травму на тренировке в лагере сборной Германии на этой неделе. Позже у игрока диагностировали воспаление ахиллова сухожилия. Из-за этого футболист пропустил матч Лиги наций против Нидерландов, который завершился со счетом 2:2. Впрочем, его отсутствие также скажется и на клубном уровне.
Сообщается, что форвард "Вест Хэма" пропустит субботний матч Премьер-лиги с "Фулхэмом". Немец этим летом перешел в состав "молотобойцев", однако в трех поединках АПЛ он суммарно сыграл 63 минуты. Также 31-летний нападающий рискует пропустить матч против "Челси", который состоится 21 сентября.
Напомним, что Никлас Фюллькруг перешел из дортмундской "Боруссии" в "Вест Хэм" за 27 млн фунтов стерлингов.
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