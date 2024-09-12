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Форвард Вест Хэма из-за травмы пропустит поединок против Фулхэма

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Форвард Вест Хэма из-за травмы пропустит поединок против Фулхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Никлас Фюллькруг получил травму на тренировке в лагере сборной Германии на этой неделе. Позже у игрока диагностировали воспаление ахиллова сухожилия. Из-за этого футболист пропустил матч Лиги наций против Нидерландов, который завершился со счетом 2:2. Впрочем, его отсутствие также скажется и на клубном уровне.

Сообщается, что форвард "Вест Хэма" пропустит субботний матч Премьер-лиги с "Фулхэмом". Немец этим летом перешел в состав "молотобойцев", однако в трех поединках АПЛ он суммарно сыграл 63 минуты. Также 31-летний нападающий рискует пропустить матч против "Челси", который состоится 21 сентября.

Напомним, что Никлас Фюллькруг перешел из дортмундской "Боруссии" в "Вест Хэм" за 27 млн фунтов стерлингов.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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