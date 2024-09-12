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Кертис Джонс может выйти на поле в матче с Ноттингемом

Англия

Это будет его первое появление в этом сезоне

Кертис Джонс может выйти на поле в матче с Ноттингемом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" под руководством Арне Слота имеет отличный старт, одержав победы в первых трех турах чемпионата. После международной паузы нидерландец не сможет рассчитывать на Харви Эллиотта, что уменьшало бы возможности тренера усилить команду во время игры. Впрочем, "красные" имеют и хорошие новости из лазарета.

По информации Football Insider, Кертис Джонс вернулся к полноценным тренировкам накануне субботнего матча Премьер-лиги против "Ноттингем Форест". Полузащитник получил разрешение от медицинского и фитнес-персонала клуба на возвращение к игре. 23-летний футболист пропустил два последних поединка "Ливерпуля" в Премьер-лиге против "Брентфорда" и "МЮ" из-за мышечной травмы (матч с "Ипсвичем" он провел на скамейке запасных).

Добавим, что в прошлом сезоне Кертис Джонс провел 36 матчей, где отметился 5 голами и 3 ассистами.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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