Вингер МЮ лайкнул слова Роналду с критикой в адрес тен Хага

Алехандро Гарначо рискнул навлечь на себя гнев Эрика тен Хага, поставив лайк под постом в Instagram.

Вингер "Манчестер Юнайтед" лайкнул пост инсайдера Фабрицио Романо, в котором подробно описывалась недавняя критика Криштиану Роналду в адрес главного тренера "красных дьяволов".

В недавнем интервью нападающий сборной Португалии заявил, что "МЮ" необходима перезагрузка, и раскритиковал отказ тен Хага от чемпионских амбиций в АПЛ и Лиге чемпионов.

Впрочем, вскоре отметку о лайке Гарначо удалил.

Стоит отметить, что в подобную ситуацию Алехандро попал и в прошлом сезоне, однако позднее принёс устные извинения наставнику.

???? Garnacho liked the post about Cristiano Ronaldo’s statements on Manchester United. pic.twitter.com/rdPVQiJw18