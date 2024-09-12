Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер МЮ лайкнул слова Роналду с критикой в адрес тен Хага
Атмосфера у манкунианцев оставляет желать лучшего
Getty Images/Global Images Ukraine
Алехандро Гарначо рискнул навлечь на себя гнев Эрика тен Хага, поставив лайк под постом в Instagram.
Вингер "Манчестер Юнайтед" лайкнул пост инсайдера Фабрицио Романо, в котором подробно описывалась недавняя критика Криштиану Роналду в адрес главного тренера "красных дьяволов".
В недавнем интервью нападающий сборной Португалии заявил, что "МЮ" необходима перезагрузка, и раскритиковал отказ тен Хага от чемпионских амбиций в АПЛ и Лиге чемпионов.
Впрочем, вскоре отметку о лайке Гарначо удалил.
Стоит отметить, что в подобную ситуацию Алехандро попал и в прошлом сезоне, однако позднее принёс устные извинения наставнику.
???? Garnacho liked the post about Cristiano Ronaldo’s statements on Manchester United. pic.twitter.com/rdPVQiJw18— TC (@totalcristiano) September 11, 2024
Популярное сейчас
- Новый контракт Лунина, Шевченко поддержал Реброва, фиаско Бразилии. Главные новости за 11 сентября
- Полузащитник Металлиста: Агент сказал, что мне не нужен контракт с Шахтером и предложил уехать в Литву
- В Испании сообщили сумму, за которую Реал будет готов продать Лунина
- Украина в Лиге наций, Заря – Динамо, дерби Лондона и Каталонии. Расписание футбола на 9 – 15 сентября
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины