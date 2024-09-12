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Вингер МЮ лайкнул слова Роналду с критикой в адрес тен Хага

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Атмосфера у манкунианцев оставляет желать лучшего

Вингер МЮ лайкнул слова Роналду с критикой в адрес тен Хага

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Алехандро Гарначо рискнул навлечь на себя гнев Эрика тен Хага, поставив лайк под постом в Instagram.

Вингер "Манчестер Юнайтед" лайкнул пост инсайдера Фабрицио Романо, в котором подробно описывалась недавняя критика Криштиану Роналду в адрес главного тренера "красных дьяволов".

В недавнем интервью нападающий сборной Португалии заявил, что "МЮ" необходима перезагрузка, и раскритиковал отказ тен Хага от чемпионских амбиций в АПЛ и Лиге чемпионов.

Впрочем, вскоре отметку о лайке Гарначо удалил.

Стоит отметить, что в подобную ситуацию Алехандро попал и в прошлом сезоне, однако позднее принёс устные извинения наставнику.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо
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Источник:
TC
Опубликовал: Александр Бураков
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