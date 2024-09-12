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Артета согласовал новый контракт с Арсеналом - The Athletic

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Успешный союз будет продлён

Артета согласовал новый контракт с Арсеналом - The Athletic

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Микель Артета связал свое долгосрочное будущее с "Арсеналом".

По информации The Athletic, испанский специалист подпишет новый контракт с лондонским клубом, который будет рассчитан до 2027 года.

Нынешнее соглашение между сторонами истекает в конце сезона 2024/25.

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Напомним, Артета возглавляет "Арсенал" с конца 2019-го года, заменив на этой должности Унаи Эмери.

15 сентября "канониры" сыграют на выезде против "Тоттенхэма" в рамках четвёртого тура английской Премьер-лиги.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета контракт
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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