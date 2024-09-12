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Артета согласовал новый контракт с Арсеналом - The Athletic
Успешный союз будет продлён
Getty Images / Global Images Ukraine
Микель Артета связал свое долгосрочное будущее с "Арсеналом".
По информации The Athletic, испанский специалист подпишет новый контракт с лондонским клубом, который будет рассчитан до 2027 года.
Нынешнее соглашение между сторонами истекает в конце сезона 2024/25.
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Напомним, Артета возглавляет "Арсенал" с конца 2019-го года, заменив на этой должности Унаи Эмери.
15 сентября "канониры" сыграют на выезде против "Тоттенхэма" в рамках четвёртого тура английской Премьер-лиги.
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