МЮ сообщил о чистом убытке в размере более 100 млн фунтов по итогам сезона 2023/24

"Манчестер Юнайтед" сообщил о чистом убытке в размере 113,2 млн фунтов стерлингов за год, завершившийся 30 июня, согласно последней финансовой отчетности. Это после убытков в размере 28,7 млн фунтов стерлингов в 2022-23 годах и 115,5 млн фунтов стерлингов в 2021-22 годах, а общие убытки за последние пять лет превысили 370 млн фунтов стерлингов, - сообщает ВВС.

Несмотря на такие результаты, не ожидается, что "МЮ" нарушит правила финансового фэйр-плей Премьер-лиги, поскольку не все расходы противоречат их расчетам и клубы могут требовать возмещения, известного как "add backs". Согласно правилам АПЛ, команды не могут потерять более 105 млн фунтов стерлингов за трехлетний период, поэтому "Эвертон" и "Ноттингем Форест" получили штрафные баллы за нарушение этих правил.

Новые финансовые показатели "МЮ" охватывают период, когда команда заняла восьмое место в Премьер-лиге и финишировала на последнем месте в своей группе Лиги чемпионов, но выиграла Кубок Англии. В июле было объявлено, что "красные дьяволы" сократит 250 рабочих мест в рамках решения о сокращении расходов. В клубе говорят, что рассчитывают сэкономить от 30 до 35 млн фунтов стерлингов в течение двух лет, начиная с 2025 года, благодаря "общеклубному пересмотру расходов". В дополнение к долгосрочному долгу в 496,52 млн фунтов стерлингов, "МЮ" также имеет "общие текущие заимствования" в размере 35,6 млн фунтов стерлингов, а непогашенный остаток возобновляемой кредитной линии по состоянию на 30 июня составлял 30,0 млн фунтов стерлингов.

В клубе говорят, что ожидают получить от 650 до 670 млн фунтов стерлингов дохода в следующем году после рекордных 661,8 млн фунтов стерлингов в этом году, в то время, как заработная плата выросла на 10% до 364,7 млн фунтов стерлингов. В этом сезоне кроме выступлений в АПЛ и внутренних кубках, "МЮ" будет играть в Лиге Европы. Этим летом они подписали пятерых игроков: Мануэля Угарте, Джошуа Зиркзе, Лени Йоро, Маттиаса де Лигта и Нуссаира Мазрауи.