Мэддисон: Хотел бы выиграть все трофеи с Тоттенхэмом в этом сезоне

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Джеймс Мэддисон заявил о больших амбициях "шпор".

"Я хотел бы выиграть все трофеи в этом сезоне.

Об этом много говорят в местных СМИ, и это чёрное пятно на репутации "Тоттенхэма".

Но наш долг — попытаться изменить историю недавних времен и попытаться заполучить золотые медали. Такой большой и качественный клуб должен бороться за титулы и выигрывать их", - сказал Мэддисон в интервью Optus.