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Мэддисон: Хотел бы выиграть все трофеи с Тоттенхэмом в этом сезоне
Утопия?
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Джеймс Мэддисон заявил о больших амбициях "шпор".
"Я хотел бы выиграть все трофеи в этом сезоне.
Об этом много говорят в местных СМИ, и это чёрное пятно на репутации "Тоттенхэма".
Но наш долг — попытаться изменить историю недавних времен и попытаться заполучить золотые медали. Такой большой и качественный клуб должен бороться за титулы и выигрывать их", - сказал Мэддисон в интервью Optus.
Напомним, последний раз "Тоттенхэм" выигрывал трофей в 2008 году. Тогда "шпорам" покорился Кубок английской лиги.
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