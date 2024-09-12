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Мэддисон: Хотел бы выиграть все трофеи с Тоттенхэмом в этом сезоне

Англия

Утопия?

Мэддисон: Хотел бы выиграть все трофеи с Тоттенхэмом в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Джеймс Мэддисон заявил о больших амбициях "шпор".

"Я хотел бы выиграть все трофеи в этом сезоне.

Об этом много говорят в местных СМИ, и это чёрное пятно на репутации "Тоттенхэма".

Но наш долг — попытаться изменить историю недавних времен и попытаться заполучить золотые медали. Такой большой и качественный клуб должен бороться за титулы и выигрывать их", - сказал Мэддисон в интервью Optus.

Напомним, последний раз "Тоттенхэм" выигрывал трофей в 2008 году. Тогда "шпорам" покорился Кубок английской лиги.

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Тоттенхэм (Лондон) Джеймс Мэддисон
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Источник:
Spurs WEB
Опубликовал: Александр Бураков
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