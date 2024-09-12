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Центрбек Челси Фофана: Думал о предложении Марселя этим летом
Решил остаться в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Уэсли Фофана признался в том, что рассматривал вариант с уходом из лондонского клуба этим летом. "У меня был разговор с руководством "Марселя", который меня действительно тронул. Это была беседа с директором клуба Мехди Бенатиа - это было что-то особенное. Я думал об этом предложении, но моя текущая цель — добиться успеха в Челси, закрепиться в своем клубе. Посмотрим ещё насчёт "Марселя". Пока что у меня контракт до 2029 года. Марсель — мой город, мой клуб, я болею за "Марсель". Посмотрим, окажусь ли я в "Марселе" через несколько лет или останусь в "Челси" до конца своей карьеры", - рассказал француз в интервью FreeFoot. Фофана - воспитанник "Сент-Эттьена". В "Челси" Уэсли перешёл из "Лестера" в 2022 году за 80 млн. евро.
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Опубликовал: Александр Бураков
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