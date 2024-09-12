Центрбек Челси Фофана: Думал о предложении Марселя этим летом

Защитник "Челси" Уэсли Фофана признался в том, что рассматривал вариант с уходом из лондонского клуба этим летом.

"У меня был разговор с руководством "Марселя", который меня действительно тронул. Это была беседа с директором клуба Мехди Бенатиа - это было что-то особенное.

Я думал об этом предложении, но моя текущая цель — добиться успеха в Челси, закрепиться в своем клубе.

Посмотрим ещё насчёт "Марселя". Пока что у меня контракт до 2029 года.

Марсель — мой город, мой клуб, я болею за "Марсель".

Посмотрим, окажусь ли я в "Марселе" через несколько лет или останусь в "Челси" до конца своей карьеры", - рассказал француз в интервью FreeFoot.

Фофана - воспитанник "Сент-Эттьена". В "Челси" Уэсли перешёл из "Лестера" в 2022 году за 80 млн. евро.