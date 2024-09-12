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Хавбек Тоттенхэма может получить дисквалификацию на 6-12 матчей за неудачную шутку в сторону партнера по команде

Англия

Об этом сообщает BBC

Хавбек Тоттенхэма может получить дисквалификацию на 6-12 матчей за неудачную шутку в сторону партнера по команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование против хавбека "Тоттенхэма" Родриго Бетанкура из-за его высказываний в прессе. В июне, на просьбу уругвайского журналиста подарить ему футболку корейца, полузащитник переспросил "Сона? Или другого чемпиона? Это может быть и кузен Сонни. Они все на одно лицо".

Позже Бентанкур извинился в Instagram и сказал, что его комментарии были "очень плохой шуткой". В Футбольной ассоциации заявили, что 27-летнего игрока "обвиняют в нарушении правила FA за неправомерное поведение во время интервью для СМИ". Если FA признает виновным футболиста, то ему грозит дисквалификация от 6 до 12 матчей.

У Родриго Бентанкура есть время до четверга, 19 сентября, чтобы ответить на обвинения.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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