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Манчестер Сити презентовал специальный комплект формы, выпущенной совместно с солистом Oasis. ВИДЕО и ФОТО
Man City
"Манчестер Сити" и международная спортивная компания PUMA представили комплект формы "Definitely City" на сезон 2024/25, разработанный совместно с легендарным музыкантом и давним фанатом "горожан" Ноэлем Галлахером.
"Выпуск формы приурочена к 30-летию культового альбома группы Oasis Definitely Maybe, вдохновлен обложкой альбома, определившей целое поколение.
Комплект будет использоваться исключительно в избранных еврокубковых матчах, воплощая дух клуба, готового зажигать на крупнейших аренах Европы", - говорится в сообщении пресс-службы "Сити".
14 сентября "Ман Сити" примет у себя дома "Брентфорд" в рамках матча АПЛ.
Definitely Manchester, Definitely City ???????? pic.twitter.com/qxTl6zpqr9— PUMA Football (@pumafootball) September 12, 2024
30 years since Definitely Maybe, it’s Definitely City ???????? — Manchester City (@ManCity) September 12, 2024
Introducing the 24/25 @pumafootball x @ManCity Definitely City Kit by Noel Gallagher
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