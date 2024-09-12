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Манчестер Сити презентовал специальный комплект формы, выпущенной совместно с солистом Oasis. ВИДЕО и ФОТО

Англия
Обновлено
Манчестер Сити презентовал специальный комплект формы, выпущенной совместно с солистом Oasis. ВИДЕО и ФОТО

Man City

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"Манчестер Сити" и международная спортивная компания PUMA представили комплект формы "Definitely City" на сезон 2024/25, разработанный совместно с легендарным музыкантом и давним фанатом "горожан" Ноэлем Галлахером.

"Выпуск формы приурочена к 30-летию культового альбома группы Oasis Definitely Maybe, вдохновлен обложкой альбома, определившей целое поколение.

Комплект будет использоваться исключительно в избранных еврокубковых матчах, воплощая дух клуба, готового зажигать на крупнейших аренах Европы", - говорится в сообщении пресс-службы "Сити".

14 сентября "Ман Сити" примет у себя дома "Брентфорд" в рамках матча АПЛ.

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Источник:
Man City
Опубликовал: Александр Бураков
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