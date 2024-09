Манчестер Сити презентовал специальный комплект формы, выпущенной совместно с солистом Oasis. ВИДЕО и ФОТО

"Манчестер Сити" и международная спортивная компания PUMA представили комплект формы "Definitely City" на сезон 2024/25, разработанный совместно с легендарным музыкантом и давним фанатом "горожан" Ноэлем Галлахером.

14 сентября "Ман Сити" примет у себя дома "Брентфорд" в рамках матча АПЛ.

30 years since Definitely Maybe, it’s Definitely City ???????? ​

​

Introducing the 24/25 @pumafootball x @ManCity Definitely City Kit by Noel Gallagher