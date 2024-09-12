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Официально: Артета заключил новый контракт с Арсеналом

Англия

Переговоры завершились успешно

Официально: Артета заключил новый контракт с Арсеналом

Arsenal

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"Арсенал" объявил о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

"Чувствую себя чрезвычайно гордым, очень взволнованным и с нетерпением жду того, что будет дальше. Горжусь тем, что нахожусь там, где я есть, и что у меня такие прекрасные отношения со всеми сотрудниками клуба.

Я невероятно счастлив работать каждый день с хорошими и амбициозными людьми. Чувствую себя очень вдохновленным, чувствую вызов и поддержку. Хочу сделать гораздо больше, чем то, что мы уже сделали вместе", - сказал испанский специалист.

Напомним, Артета работает с "Арсеналом" с декабря 2019 года, и за это время завоевал с "канонирами" один Кубок Англии и два Суперкубка Англии.

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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Александр Бураков
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