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Легенда Арсенала: Доку лучше Сака
Экс-футболист аргументировал своё мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Арсенала" Робер Пирес сравнил вингера "канониров" Букайо Сака со своим визави по позиции из "Манчестер Сити" Джереми Доку.
"Букайо все еще не хватает определенного уровня стабильности и опыта, особенно в больших играх. Возможно, в этом сезоне, особенно в Лиге чемпионов, он покажет себя более убедительно, чем в прошлом сезоне, когда это будет иметь значение.
Например, по моему мнению, Джереми Доку из "Ман Сити" немного лучше, потому что он техничнее, у него лучшие навыки дриблинга и он более изобретателен", - сказал француз в интервью Wettbasis.
Сака выступает за основную команду "Арсенала" с 2018 года. На счету Букайо 59 забитых мячей и 56 ассистов в 229 матчах за лондонский клуб.
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