Тренер Вест Хэма высказался о состоянии здоровья Никласа Фюллькруга

Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги выразил сомнения относительно участия Никласа Фюллькруга в матче против "Фулхэма".

"Он получил повреждение, очень жаль. Вчера мы думали, что ему немного лучше, сегодня посмотрим, как он себя чувствует, а завтра примем окончательное решение по нему".

Фюллькруг получил травму на тренировке в лагере сборной Германии на этой неделе.

Напомним, что матч "Фулхэм" - "Вест Хэм" состоится 14 сентября в 17:00 по киевскому времени.