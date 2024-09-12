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Тренер Вест Хэма высказался о состоянии здоровья Никласа Фюллькруга
Фюллькруг получил травму на тренировке в лагере сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги выразил сомнения относительно участия Никласа Фюллькруга в матче против "Фулхэма".
"Он получил повреждение, очень жаль. Вчера мы думали, что ему немного лучше, сегодня посмотрим, как он себя чувствует, а завтра примем окончательное решение по нему".
Фюллькруг получил травму на тренировке в лагере сборной Германии на этой неделе.
Напомним, что матч "Фулхэм" - "Вест Хэм" состоится 14 сентября в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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