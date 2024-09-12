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Слушания относительно вероятных нарушений правил FFP Манчестер Сити должны начаться на следующей неделе

Англия

Об этом сообщил Алан Ширер

Слушания относительно вероятных нарушений правил FFP Манчестер Сити должны начаться на следующей неделе

twitter.com/ManCity

Новина українською

В ближайшее время в Англии начнется слушание о вероятных нарушениях "Манчестер Сити" правил финансового фэйр-плей.

Легенда английского футбола Алан Ширер рассказал, что суд против «горожан» начнется на следующей неделе:

"Слушания по "Ман Сити" начнутся на следующей неделе, и хотя в прошлом сезоне мы видели, что с "Эвертона" и "Фореста" сняли очки, а независимый комитет поддержал аргумент "Лестера", поэтому я не знаю, что произойдет с "Сити".

Я думаю, что в ближайшие недели, месяцы или сколько бы это ни понадобилось, никто из нас не будет знать, каким будет вердикт".

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Алан Ширер Манчестер Сити
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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