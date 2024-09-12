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Слушания относительно вероятных нарушений правил FFP Манчестер Сити должны начаться на следующей неделе
Об этом сообщил Алан Ширер
twitter.com/ManCity
В ближайшее время в Англии начнется слушание о вероятных нарушениях "Манчестер Сити" правил финансового фэйр-плей.
Легенда английского футбола Алан Ширер рассказал, что суд против «горожан» начнется на следующей неделе:
"Слушания по "Ман Сити" начнутся на следующей неделе, и хотя в прошлом сезоне мы видели, что с "Эвертона" и "Фореста" сняли очки, а независимый комитет поддержал аргумент "Лестера", поэтому я не знаю, что произойдет с "Сити".
Я думаю, что в ближайшие недели, месяцы или сколько бы это ни понадобилось, никто из нас не будет знать, каким будет вердикт".
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