Слушания относительно вероятных нарушений правил FFP Манчестер Сити должны начаться на следующей неделе

В ближайшее время в Англии начнется слушание о вероятных нарушениях "Манчестер Сити" правил финансового фэйр-плей.

Легенда английского футбола Алан Ширер рассказал, что суд против «горожан» начнется на следующей неделе:

"Слушания по "Ман Сити" начнутся на следующей неделе, и хотя в прошлом сезоне мы видели, что с "Эвертона" и "Фореста" сняли очки, а независимый комитет поддержал аргумент "Лестера", поэтому я не знаю, что произойдет с "Сити".

Я думаю, что в ближайшие недели, месяцы или сколько бы это ни понадобилось, никто из нас не будет знать, каким будет вердикт".