Бывший игрок Премьер-Лиги обвиняется в перевозке более двух тонн кокаина

Голландская прокуратура обвинила бывшего футболиста Премьер-Лиги Ронни Стама в перевозке более двух тонн кокаина в период с 2021 года по 2022 год.

40-летний футболист находится под стражей с июня.

После ряда обысков в его домах и домах его сообщников власти изъяли 100 000 евро наличными, роскошные часы, автомобили, ювелирные изделия и яхту.

Напомним, что Ронни выступал за такие клубы как: "Виган Атлетик", "Твенте" и "Стандард".