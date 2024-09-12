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Бывший игрок Премьер-Лиги обвиняется в перевозке более двух тонн кокаина

Англия

40-летний футболист находится под стражей

Бывший игрок Премьер-Лиги обвиняется в перевозке более двух тонн кокаина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голландская прокуратура обвинила бывшего футболиста Премьер-Лиги Ронни Стама в перевозке более двух тонн кокаина в период с 2021 года по 2022 год.

40-летний футболист находится под стражей с июня.

После ряда обысков в его домах и домах его сообщников власти изъяли 100 000 евро наличными, роскошные часы, автомобили, ювелирные изделия и яхту.

Напомним, что Ронни выступал за такие клубы как: "Виган Атлетик", "Твенте" и "Стандард".

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Источник:
the sun
Опубликовал: Екатерина Власова
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