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Бывший игрок Премьер-Лиги обвиняется в перевозке более двух тонн кокаина
40-летний футболист находится под стражей
Getty Images/Global Images Ukraine
Голландская прокуратура обвинила бывшего футболиста Премьер-Лиги Ронни Стама в перевозке более двух тонн кокаина в период с 2021 года по 2022 год.
40-летний футболист находится под стражей с июня.
После ряда обысков в его домах и домах его сообщников власти изъяли 100 000 евро наличными, роскошные часы, автомобили, ювелирные изделия и яхту.
Напомним, что Ронни выступал за такие клубы как: "Виган Атлетик", "Твенте" и "Стандард".
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Источник:the sun
Опубликовал: Екатерина Власова
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