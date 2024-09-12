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Тен Хаг: Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть каждую игру

Англия

Специалист поделился своими мыслями

Тен Хаг: Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть каждую игру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на критику последних выступлений команды.

"Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть каждую игру. Посмотрим, какой результат мы покажем в мае.

Я знаю в процессе, где мы находимся и что мы должны делать. Я уже говорил ранее, что мы все еще находимся в переходном периоде".

Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 14 сентября. Команда сыграет против "Саутгемптона".

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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