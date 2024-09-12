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Тен Хаг: Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть каждую игру
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на критику последних выступлений команды.
"Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть каждую игру. Посмотрим, какой результат мы покажем в мае.
Я знаю в процессе, где мы находимся и что мы должны делать. Я уже говорил ранее, что мы все еще находимся в переходном периоде".
Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 14 сентября. Команда сыграет против "Саутгемптона".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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