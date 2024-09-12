Тен Хаг: Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть каждую игру

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на критику последних выступлений команды.

"Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть каждую игру. Посмотрим, какой результат мы покажем в мае.

Я знаю в процессе, где мы находимся и что мы должны делать. Я уже говорил ранее, что мы все еще находимся в переходном периоде".