"Каждый может иметь свое мнение. Ничего страшного". Тренер Манчестер Юнайтед ответил на критику Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на критику Криштиану Роналду.

"Он сказал, что МЮ не может выиграть Премьер-лигу. Он сказал это, если вы хорошо прочитали статью. Роналду далеко в Саудовской Аравии, далеко от Манчестера. Каждый может иметь свое мнение. Ничего страшного".