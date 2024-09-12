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"Каждый может иметь свое мнение. Ничего страшного". Тренер Манчестер Юнайтед ответил на критику Роналду
Тен Хаг не затягивал с ответом португальской звезде
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на критику Криштиану Роналду.
"Он сказал, что МЮ не может выиграть Премьер-лигу. Он сказал это, если вы хорошо прочитали статью. Роналду далеко в Саудовской Аравии, далеко от Манчестера. Каждый может иметь свое мнение. Ничего страшного".
Добавим, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 14 сентября. Команда сыграет против "Саутгемптона".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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