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Главный тренер Челси: Санчо очень хороший игрок

Англия

Мареска высказался об арендованном в МЮ игроке

Главный тренер Челси: Санчо очень хороший игрок

Фото: Челсі

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился своими впечатлениями о Джейдоне Санчо после первых совместных тренировок.

"Он именно такой, как я ожидал. Санчо очень хороший игрок, и я уверен, что он нам поможет".

Джейдон присоединился к "синим" из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды с обязательным выкупом следующим летом.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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