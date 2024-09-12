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Главный тренер Челси: Санчо очень хороший игрок
Мареска высказался об арендованном в МЮ игроке
Фото: Челсі
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился своими впечатлениями о Джейдоне Санчо после первых совместных тренировок.
"Он именно такой, как я ожидал. Санчо очень хороший игрок, и я уверен, что он нам поможет".
Джейдон присоединился к "синим" из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды с обязательным выкупом следующим летом.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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